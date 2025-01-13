Вторник принесет ветреную и сырую погоду

Небо пасмурное, во многих местах туман, осадки - в основном небольшие дожди, изморось.

Снежный покров сохраняется на большей части территории страны. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), самый толстый слой снега составляет 14 сантиметров в Руйене.

Порывы западного и юго-западного ветра достигают 7-16 метров в секунду, на западном побережье Курземе - 18 метров в секунду. Самые сильные порывы ветра за последние сутки составили 19,7 метра в секунду в порту Вентспилса и 20,2 метра в секунду в порту Лиепаи.

В Риге облачно, туманно и влажно. Западный, юго-западный ветер дует со скоростью 4-8 метров в секунду, температура воздуха повышается до +2...+3 градусов.

Галерея: Зима в Риге

Во вторник в Латвии ожидается порывистый ветер, небольшой дождь и дымка, а местами сгустится туман, прогнозируют синоптики.

Западный, юго-западный ветер будет усиливаться до 11-16 метров в секунду, в открытом море утром - до 18 метров в секунду.

Максимальная температура будет колебаться от +1 градуса в южной Латгалии до +6 градусов на Курземском побережье.

В Риге облачная и туманная погода, временами моросит дождь. При умеренном западном и юго-западном ветре воздух прогреется до +4...+5 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!