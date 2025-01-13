ВИДЕО Сотрудники критикуют конкурс на место директора в Екабпилсской гимназии

Первичная профсоюзная организация школы предлагает до конца учебного года доверить управление гимназией нынешней исполняющей обязанности директора Сармите Стикане.

Педагоги также призывают руководство думы искать варианты, "чтобы на пост директора гимназии был выбран наиболее подходящий кандидат". Если конкурс будет объявлен повторно, сотрудники хотят видеть в комиссии "компетентных и независимых ее членов", а также настаивают, чтобы к работе обязательно привлекли представителя профсоюза с правом голоса и одного нейтрального и профессионального специалиста в сфере образования из другого самоуправления. Авторы письма указывают, что общее соглашение самоуправления с LIZDA предусматривает включение профсоюзных представителей в рабочие группы и ответственные комитеты, однако в комиссию, оценивавшую кандидатов, их не пригласили.

Напомним, что в конце прошлого года на должность директора Екабпилсской государственной гимназии была утверждена Гутмане, получившая поддержку девяти из шестнадцати депутатов.

В думе поясняют, что на вакансию был объявлен конкурс и проведен отбор претендентов. По итогам оценки требований и условий конкурса комиссией единогласно был выбран кандидат Гутмане, после чего вопрос был передан депутатам для окончательного решения.

Ожидается, что Гутмане приступит к исполнению обязанностей директора 3 февраля 2025 года.

На заседание думы пришла и часть педагогов Екабпилсской государственной гимназии. Они высказывались в поддержку Сармите Стикане, которая до сих пор несколько месяцев исполняла обязанности директора.

Председатель думы Рагайнис выразил большую благодарность Стикане за проделанную работу, за принятие на себя ответственности и руководство учебным заведением в течение нескольких месяцев. При этом в думе пояснили, что Стикане даже не подавала заявку на участие во втором туре конкурса на пост директора.

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