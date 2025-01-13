ВИДЕО Шесть новых башен на латвийско-беларуской границе введены в эксплуатацию

Строительные работы по возведению инфраструктуры вдоль ограждения на сухопутных участках границы в основном планировалось закончить к концу 2024 года, за исключением небольшого отрезка в 510 метров. На нем предполагается устройство настилов в болотистой местности.

Видео: Работы по монтажу коммуникационных башен

Одновременно на участке вдоль реки Даугава, где не предусмотрено возведение ограждения, согласно плану завершено строительство шести наблюдательных башен и подъездных дорог к ним. Эти решения существенно улучшают работу пограничников, позволяя добираться до зон контроля и держать под наблюдением границу.

Параллельно продолжается возведение необходимой для охраны границы инфраструктуры там, где забор не предусмотрен. Работы ведутся в двух этапах.

В упомянутом участке вдоль Даугавы, где уже построены шесть наблюдательных башен и подъездные пути, дополнительно планируется соорудить патрульную трассу длиной 16,7 километра, а также пять мостов. Это обеспечит передвижение пограничных служб через речки, ручьи и овраги.

На участке вокруг озера Ричу в настоящее время согласованы проекты для прокладки новых подъездных дорог (так называемых рокад). Их планируют построить в следующем периоде, чтобы пограничники могли оперативно перемещаться вдоль береговой линии и эффективнее реагировать на возможные нарушения - попытки незаконного проникновения людей или товаров в Латвию.