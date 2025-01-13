В пятницу, 10 января, были приняты в эксплуатацию построенные в 2024 году под руководством VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) шесть наблюдательных башен и подъездные пути на участке латвийско-беларуской границы вдоль реки Даугава. Об этом сообщила член правления VNĪ Елена Гаврилова.
ВИДЕО ⟩ Шесть новых башен на латвийско-беларуской границе введены в эксплуатацию
Она пояснила, что установка наблюдательных башен позволит сотрудникам Погранохраны более эффективно и оперативно контролировать государственную границу. Это даст возможность своевременно выявлять нарушения при незаконном пересечении границы и другие инциденты в приграничной зоне.
Шесть наблюдательных башен и подъездные пути сооружены в рамках проекта "Разработка и реализация строительной концепции инфраструктуры на границе Латвийской Республики и Республики Беларусь - металлические башни и подъездные пути к ним (3-я очередь, 1-й этап)". Проект осуществляется VNĪ совместно с Государственным агентством обеспечения (Nodrošinajuma valsts agentura).
Общая сумма финансирования составляет 3 633 924 евро. При этом 75% средств предоставлено из Фонда финансовой поддержки управления границами и визовой политики, а 25% поступило из госбюджета.
Ранее сообщалось, что строительство инфраструктуры на сухопутных участках латвийско-беларуской границы вдоль защитного ограждения близится к завершению.
В настоящее время постепенно принимаются в эксплуатацию патрульные дороги и настилы для движения легковых автомобилей на беларуском участке. Из запланированных 119 километров патрульных трасс полностью построены 85,96 километра, еще на 112,80 километра уложено дорожное полотно. Что касается настилов, то из запланированных 27,13 километра уже завершено 22,93, а понтонные патрульные тропы готовы полностью на протяжении 1,75 километра.
Строительные работы по возведению инфраструктуры вдоль ограждения на сухопутных участках границы в основном планировалось закончить к концу 2024 года, за исключением небольшого отрезка в 510 метров. На нем предполагается устройство настилов в болотистой местности.
Видео: Работы по монтажу коммуникационных башен
Одновременно на участке вдоль реки Даугава, где не предусмотрено возведение ограждения, согласно плану завершено строительство шести наблюдательных башен и подъездных дорог к ним. Эти решения существенно улучшают работу пограничников, позволяя добираться до зон контроля и держать под наблюдением границу.
Параллельно продолжается возведение необходимой для охраны границы инфраструктуры там, где забор не предусмотрен. Работы ведутся в двух этапах.
В упомянутом участке вдоль Даугавы, где уже построены шесть наблюдательных башен и подъездные пути, дополнительно планируется соорудить патрульную трассу длиной 16,7 километра, а также пять мостов. Это обеспечит передвижение пограничных служб через речки, ручьи и овраги.
На участке вокруг озера Ричу в настоящее время согласованы проекты для прокладки новых подъездных дорог (так называемых рокад). Их планируют построить в следующем периоде, чтобы пограничники могли оперативно перемещаться вдоль береговой линии и эффективнее реагировать на возможные нарушения - попытки незаконного проникновения людей или товаров в Латвию.
Как сообщалось ранее, работы по установке ограждения на протяжении 145 километров латвийско-беларуской границы завершились в июле 2024 года. В 2023 году забор был выстроен на сухопутных участках общей протяженностью 112 километров, а в нынешнем году завершили установку на оставшемся отрезке вдоль общественно доступных водоемов.
В то же время в прошлом году закончили установку приоритетных участков ограждения и на латвийско-российской границе. В нескольких болотистых местах также смонтировали понтонные опоры длиной 8 километров.
Оставшиеся 28 километров ограждения на сложных, труднодоступных участках местности и еще 15 километров понтонных конструкций для более эффективного использования госресурсов будут сооружены к концу октября следующего года, в соответствии с решением правительства.
VAS "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC) уполномочен организовывать работы по созданию "умной" инфраструктуры на внешней сухопутной границе. Полное оснащение всей сухопутной границы технологической инфраструктурой планируется завершить к концу 2026 года.
Строительство технологической инфраструктуры вдоль внешней сухопутной границы будет разделено на несколько очередей, включая работы как на латвийско-беларуском, так и на латвийско-российском направлении.
Для технологического оснащения латвийско-беларуской границы выделены 96 миллионов евро, из которых 72 миллиона предоставлены из фондов ЕС, а 24 миллиона составляет национальное софинансирование.
В рамках проекта планируется оборудовать технологической инфраструктурой 173 километра вдоль всей латвийско-беларуской сухопутной границы.
Чтобы обеспечить выполнение данных работ, в предыдущий период проводились закупочные процедуры, заключались договоры на проектирование и строительство. В настоящий момент идет активное проектирование, а на одном из участков уже начаты строительные работы.
В отношении технологической инфраструктуры на латвийско-российской границе правительство ранее решило выделить из госбюджета на 2024–2026 годы 36,2 миллиона евро, что позволит обеспечить строительство инфраструктуры в первых двух очередях.
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