ФОТО Латыш, обвиняемый в двойном убийстве в Эстонии, снова предстал перед судом: "Возможно, я не совершал это"

Одним майским утром 2024 года в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Вессе в Ласнамяэ. Как оказалось, горел дом на колесах, в котором при пожаре погибло два человека. Сегодня в поджоге трейлера обвиняется 30-летний Янис Ивулис, и по его делу прошло очередное судебное заседание, пишет Limon.ee.
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В одну из майских пятниц в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Вессе в Ласнамяэ горит дом на колесах. Во время тушения пожара выяснилось, что внутри трейлера находились тела двух погибших.