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ФОТО Латыш, обвиняемый в двойном убийстве в Эстонии, снова предстал перед судом: "Возможно, я не совершал это"

Перевод: Седа Дунгурова
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Одним майским утром 2024 года в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Вессе в Ласнамяэ. Как оказалось, горел дом на колесах, в котором при пожаре погибло два человека. Сегодня в поджоге трейлера обвиняется 30-летний Янис Ивулис, и по его делу прошло очередное судебное заседание, пишет Limon.ee.

В одну из майских пятниц в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Вессе в Ласнамяэ горит дом на колесах. Во время тушения пожара выяснилось, что внутри трейлера находились тела двух погибших.

Через пару дней, 22 мая, Rus.Postimees писал, что, по словам полиции, пожар мог быть вызван поджогом. В тот же день по подозрению в преступлении были задержаны двое: 30-летний и 51-летний мужчины. Руководитель службы по расследованию преступлений против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес заявил тогда изданию, что, по имеющейся информации, двое погибших и подозреваемые проживали под одной крышей и были собутыльниками.

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