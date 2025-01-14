Индия откажется разгружать танкеры, подпадающие под санкции США, объявленные 10 января против так называемого "теневого флота" России, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника.
Исключение составят суда, зафрахтованные до 10 января, если они будут разгружены до 12 марта.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся к переговорам о поставках с Ближнего Востока, сообщил один из чиновников.
Тем временем индийские банки будут требовать сертификаты, гарантирующие, что поставщики нефти не попадают под санкции.
Ранее в понедельник, 13 января, стало известно, что к востоку от китайского побережья дрейфуют три танкера с более чем 2 миллионами баррелей российской нефти, так как портовый оператор провинции Шаньдун запретил разгрузку судов, попавших под санкции.
10 января США ввели санкции против двух крупнейших российских экспортеров нефти - "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза". Под санкции попала и российская судоходная компания "Совкомфлот". В "черный список" также включены 183 танкера российского "теневого флота", которые ходят под флагами разных стран и используются Москвой для обхода санкций.
После вторжения России в Украину в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, но ужесточение санкций США остановило торговлю и заставило индийцев искать нефть в других странах, даже несмотря на ее более высокую стоимость.
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