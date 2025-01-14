Исключение составят суда, зафрахтованные до 10 января, если они будут разгружены до 12 марта.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся к переговорам о поставках с Ближнего Востока, сообщил один из чиновников.

Тем временем индийские банки будут требовать сертификаты, гарантирующие, что поставщики нефти не попадают под санкции.

Ранее в понедельник, 13 января, стало известно, что к востоку от китайского побережья дрейфуют три танкера с более чем 2 миллионами баррелей российской нефти, так как портовый оператор провинции Шаньдун запретил разгрузку судов, попавших под санкции.

10 января США ввели санкции против двух крупнейших российских экспортеров нефти - "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза". Под санкции попала и российская судоходная компания "Совкомфлот". В "черный список" также включены 183 танкера российского "теневого флота", которые ходят под флагами разных стран и используются Москвой для обхода санкций.

После вторжения России в Украину в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, но ужесточение санкций США остановило торговлю и заставило индийцев искать нефть в других странах, даже несмотря на ее более высокую стоимость.

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