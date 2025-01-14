Эксперт: безопасной перевозке детей уделяется слишком мало внимания

"Водители должны понимать, кого они везут. Если они перевозят детей, то нужно учитывать особенности таких пассажиров. Дети подвижны, энергичны. Поэтому очень важно, чтобы они были пристегнуты. Не должно быть такого халатного отношения к безопасности. Даже сегодня по дороге на работу я видел машину с ребенком, который стоял в салоне", - рассказал Ирбитис.

Отвечая на вопрос о том, должны ли перевозчики детей проходить дополнительные курсы или обучение, эксперт отметил: "В нынешней ситуации мы, наверное, не можем сделать это обязательным. Но любое самоуправление, любое предприятие может сделать это на добровольной основе. У нас есть курсы безопасного вождения, есть компании, которые этим занимаются".

После трагического происшествия самоуправление Вентспилса обещает обратить особое внимание на вопросы перевозки детей. Школьников в самоуправлении в основном перевозит компания Ventspils reiss, но центр культуры, воспитанники которого пострадали в аварии, привлекает частных перевозчиков, как произошло и в данном случае.

После трагической аварии два ребенка все еще находятся в Детской клинической университетской больнице - один в реанимации, другой в хирургическом отделении. Один ребенок от полученных травм скончался. Еще один пострадавший ребенок с травмой спины находился в Тукумской больнице, но будет переведен в Вентспилсскую больницу. Это означает, что состояние его здоровья улучшилось, хотя он еще нуждается в лечении.

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