Фицо приглашает Зеленского на границу для переговоров о транзите российского газа

В видеоролике, опубликованном на платформе "Facebook, Фицо, известный своей враждебной позицией к Зеленскому, призывает украинского лидера к "как можно более скорым" переговорам.

"Встреча могла бы состояться на территории Словацкой Республики, у государственной границы Словакии и Украины", - отметил Фицо.

По утверждению пророссийски настроенного словацкого премьер-министра, решение Украины прекратить транзит газа нанесло существенный ущерб Европейскому союзу (ЕС), Словакии и даже самой Украине.

Он также подчеркнул, что не желает "еще больше усугублять напряженность".

"Как глава правительства Словацкой Республики, я придерживаюсь иного мнения по ряду вопросов. В частности, я не верю в стратегию, согласно которой дальнейшее кровопролитие в войне на Украине укрепляет позиции Украины в потенциальных мирных переговорах", - заявил Фицо.

По словам премьера, именно поэтому он постоянно подчеркивает необходимость "немедленного прекращения военных действий".

Ранее Зеленский рассказал, что Украина предлагала Словакии помощь в вопросе газа, но Фицо "помпезно отказался".

"Проблема в том, что он сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл", - подчеркнул президент Украины.

Словакия была одной из последних стран Евросоюза, получавших российский газ по трубопроводу через Украину. Однако договор о транзите истек 31 декабря, и Киев принципиально решил его не продлевать.

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