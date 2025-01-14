Во сколько обойдутся США лесные пожары в Лос-Анджелесе?

По словам официальных лиц, уже разрушено от 9000 до 10 000 зданий, включая многие предприятия. Также значительно повреждена инфраструктура, что увеличивает долгосрочные затраты на восстановление региона.

Ураганы наносят самый большой экономический ущерб

Если говорить о стихийных бедствиях, которые нанесли США самый большой экономический ущерб, то ими на сегодняшний день являются ураганы. И среди них на первом месте ураган "Катрина" 2005 года, который привел к огромным человеческим жертвам и колоссальному экономическому ущербу, особенно в Новом Орлеане. По данным компании Aon, только убытки страховых компаний от урагана "Катрина" тогда превысили 100 млрд долларов.

Самые дорогие стихийные бедствия в истории США Фото: Deutsche Welle, скриншот

Согласно оценке Национального управления океанических и атмосферных исследований, общая стоимость ущерба, причиненного этим стихийным бедствием, составила чуть менее 200 млрд долларов, опередив ураганы "Харви" (2017), "Иэн" (2022), "Мария" (2017) и "Сэнди" (2012).

Тяжкое бремя для сектора страхования жилья

Ущерб от лесных пожаров ляжет тяжелым бременем на сектор страхования жилья в Калифорнии, который и так находится в тяжелом положении.

Компании, работающие в этом районе, включая такие, как Chubb и Travelers, которые обычно специализируются на страховании дорогой эксклюзивной недвижимости, готовятся к убыткам на десятки миллиардов долларов.

Ураган "Катрина" стал самым дорогим стихийным бедствием в истории США Фото: AP

Некоторые страховые компании, как, например, Allstate и State Farm, недавно прекратили продажу новых страховок на жилье в Калифорнии. Они винят в росте цен на страхование жилья в штате ограничения по сумме взноса, которые делают все более сложной работу в регионе, пострадавшем от множества сильных лесных пожаров в последние годы.

В результате многие домовладельцы остались без частной страховки и полагаются теперь на государственную систему страхования Калифорнии, известную как Fair Plan. По оценкам Fair Plan, только в элитном районе Pacific Palisades, одном из наиболее пострадавших от пожаров, стоимость ущерба может составлять около 6 млрд долларов.

По мнению некоторых аналитиков, рост числа лесных пожаров в Калифорнии, может заставить пересмотреть всю систему страхования жилья в США. Изменение климата увеличило сезон лесных пожаров, и все чаще под угрозой оказываются крупные города и районы с высокой плотностью населения.

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