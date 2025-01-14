Опустошительные лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес и другие районы Южной Калифорнии, могут причинить самый большой экономический ущерб от стихийных бедствий в современной истории США.
Во сколько обойдутся США лесные пожары в Лос-Анджелесе?
Немногие места в мире являются таким воплощением богатства и гламура, как Голливудские холмы в Лос-Анджелесе. И это одна из причин, по которой лесные пожары, охватившие этот регион, могут стать одними из наиболее разрушительных стихийных бедствий, причинивших самый большой экономический ущерб в истории США.
По данным на 13 января 2025 года, в результате лесных пожаров, по меньшей мере, 24 человека погибли. Кроме того, как сообщает ABC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, есть десятки заявлений о пропавших без вести.
Стоимость уничтоженного в результате пожаров имущества исчисляется десятками миллиардов долларов. Огонь уже превратил в пепел несколько известных мест и зданий Лос-Анджелеса и угрожает таким достопримечательностям, как знак Голливуда.
Убытки исчисляются миллиардами долларов
Аналитики банка JPMorgan считают, что убытки от лесных пожаров в Лос-Анджелесе, превысят отметку в десятки миллиардов долларов. "Ожидаемые экономические потери от этих пожаров выросли вдвое уже к 9 января и приблизились к 50 млрд долларов. По нашим оценкам, сумма застрахованного ущерба, причиненного пожарами, может превысить 20 млрд долларов (и даже больше, если стихию не удастся взять под контроль)", - говорится в уведомлении для клиентов банка.
Рейтинговое агентство Moody's заявило, что выплаты страховых компаний, вероятно, "будут исчисляться миллиардами долларов, учитывая высокую стоимость домов и бизнеса в пострадавших районах".
Если эти цифры верны, то нынешние лесные пожары станут самыми дорогими в истории США по объему убытков от стихийных бедствий, затмив расходы на другие недавние катастрофы в Калифорнии и на Гавайях.
На сегодняшний день к самым большим убыткам для страховых компаний привел пожар Camp Fire, охвативший округ Батт в Северной Калифорнии в ноябре 2018 года. Страховая компания Aon оценила ущерб от него чуть менее чем в 13 млрд долларов. Примечательно, что все четыре лесных пожара в США, причинившие самый большой ущерб, произошли за последние семь лет.
Однако окончательные цифры убытков страховых компаний от стихийных бедствий могут значительно отличаться от первоначальных оценок, поскольку трудно сделать точные прогнозы, когда стихия продолжает бушевать.
"Экономический ущерб ошеломляет"
Существует также различие между фактическим ущербом, возникшим в результате пожара, и тем, что из этой суммы будет выплачивать страховка. Частная американская метеорологическая служба AccuWeather, которая также занимается оценкой стоимости разрушений и повреждений, возникших в результате природных катаклизмов, заявила, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе может составить от 135 до 150 млрд долларов.
"Эти быстро движущиеся огненные смерчи стали причиной лесных пожаров, которые привели к самым большим убыткам, в современной истории США", - заявил главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер на сайте компании. "Ураганный ветер пронес пламя по кварталам, где стоят дома, которые стоят миллионы долларов. Опустошение, оставленное пожаром, просто разрывает сердце, а экономический ущерб - ошеломляет".
По словам официальных лиц, уже разрушено от 9000 до 10 000 зданий, включая многие предприятия. Также значительно повреждена инфраструктура, что увеличивает долгосрочные затраты на восстановление региона.
Ураганы наносят самый большой экономический ущерб
Если говорить о стихийных бедствиях, которые нанесли США самый большой экономический ущерб, то ими на сегодняшний день являются ураганы. И среди них на первом месте ураган "Катрина" 2005 года, который привел к огромным человеческим жертвам и колоссальному экономическому ущербу, особенно в Новом Орлеане. По данным компании Aon, только убытки страховых компаний от урагана "Катрина" тогда превысили 100 млрд долларов.
Согласно оценке Национального управления океанических и атмосферных исследований, общая стоимость ущерба, причиненного этим стихийным бедствием, составила чуть менее 200 млрд долларов, опередив ураганы "Харви" (2017), "Иэн" (2022), "Мария" (2017) и "Сэнди" (2012).
Тяжкое бремя для сектора страхования жилья
Ущерб от лесных пожаров ляжет тяжелым бременем на сектор страхования жилья в Калифорнии, который и так находится в тяжелом положении.
Компании, работающие в этом районе, включая такие, как Chubb и Travelers, которые обычно специализируются на страховании дорогой эксклюзивной недвижимости, готовятся к убыткам на десятки миллиардов долларов.
Некоторые страховые компании, как, например, Allstate и State Farm, недавно прекратили продажу новых страховок на жилье в Калифорнии. Они винят в росте цен на страхование жилья в штате ограничения по сумме взноса, которые делают все более сложной работу в регионе, пострадавшем от множества сильных лесных пожаров в последние годы.
В результате многие домовладельцы остались без частной страховки и полагаются теперь на государственную систему страхования Калифорнии, известную как Fair Plan. По оценкам Fair Plan, только в элитном районе Pacific Palisades, одном из наиболее пострадавших от пожаров, стоимость ущерба может составлять около 6 млрд долларов.
По мнению некоторых аналитиков, рост числа лесных пожаров в Калифорнии, может заставить пересмотреть всю систему страхования жилья в США. Изменение климата увеличило сезон лесных пожаров, и все чаще под угрозой оказываются крупные города и районы с высокой плотностью населения.
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