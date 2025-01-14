Рижская муниципальная полиция (RPP) планирует разработать новое приложение, однако сроки его выпуска пока не определены, сообщает агентство LETA.
Рижская полиция планирует разработать новое приложение. Когда оно появится?
Мобильное приложение, ранее разработанное RPP для общения граждан с полицией и передачи сведений о различных правонарушениях, больше не доступно для новых пользователей. Однако те, у кого оно уже было, по-прежнему могут им пользоваться, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Поскольку приложение было разработано в 2014 году, оно уже не отвечает требованиям современных пользователей. Мобильное приложение RPP поддерживалось и обновлялось внешним поставщиком услуг. С учетом того, сколько улучшений нужно в него внести, включая обновления, запрашиваемые Google и Apple, и сколько денег на это требуется, было принято решение не вкладывать дальнейшие средства в модернизацию приложения.
В 2024 году были проанализированы различные возможные решения для обеспечения современной и удобной для граждан коммуникации с RPP. После оценки всех вариантов было принято решение о разработке нового мобильного приложения.
Более подробная информация о дальнейших шагах появится после того, как будет принят бюджет Рижского самоуправления на этот год и станет ясно, какое финансирование доступно на эти цели.
Планируется, что закупку организует Рижское цифровое агентство, задачей которого является централизованная поддержка информационных и коммуникационных технологий для муниципальных учреждений Риги.
RPP призывает население сообщать о правонарушениях по единому телефонному номеру 112 или с помощью приложения 112 Latvija.
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