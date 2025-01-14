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Рижская полиция планирует разработать новое приложение. Когда оно появится?

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Рижская муниципальная полиция
Рижская муниципальная полиция Фото: Līga Gredzena/LETA

Рижская муниципальная полиция (RPP) планирует разработать новое приложение, однако сроки его выпуска пока не определены, сообщает агентство LETA.

Мобильное приложение, ранее разработанное RPP для общения граждан с полицией и передачи сведений о различных правонарушениях, больше не доступно для новых пользователей. Однако те, у кого оно уже было, по-прежнему могут им пользоваться, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Поскольку приложение было разработано в 2014 году, оно уже не отвечает требованиям современных пользователей. Мобильное приложение RPP поддерживалось и обновлялось внешним поставщиком услуг. С учетом того, сколько улучшений нужно в него внести, включая обновления, запрашиваемые Google и Apple, и сколько денег на это требуется, было принято решение не вкладывать дальнейшие средства в модернизацию приложения.

В 2024 году были проанализированы различные возможные решения для обеспечения современной и удобной для граждан коммуникации с RPP. После оценки всех вариантов было принято решение о разработке нового мобильного приложения.

Более подробная информация о дальнейших шагах появится после того, как будет принят бюджет Рижского самоуправления на этот год и станет ясно, какое финансирование доступно на эти цели.

Планируется, что закупку организует Рижское цифровое агентство, задачей которого является централизованная поддержка информационных и коммуникационных технологий для муниципальных учреждений Риги.

RPP призывает население сообщать о правонарушениях по единому телефонному номеру 112 или с помощью приложения 112 Latvija.

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