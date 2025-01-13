Польша поддерживает требование Трампа об увеличении расходов НАТО

По его словам, цель, которую поставил Трамп, является "важным звонком для пробуждения" для государств Альянса.

Министр отмечает, что на реализацию такой идеи могут уйти десять лет. "Но, на мой взгляд, не стоит его критиковать за действительно амбициозную цель, иначе некоторые страны будут и дальше сомневаться, нужно ли увеличивать затраты", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

С начала полномасштабной войны России против Украины Польша значительно увеличила свой оборонный бюджет.

Считается, что в 2024 году страна потратит на оборону 4,2% от ВВП - это самый высокий показатель как среди государств Европейского союза, так и среди стран НАТО.

По данным правительства, в следующем году эта цифра вырастет до 4,7%.

В прошлом году Германия впервые достигла заданной НАТО цели в 2% ВВП.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бюджет на оборону необходимо повышать и дальше, превысив ранее установленный уровень.

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