Польская армия попала в скандал после обнаружения пропавших противотанковых мин у склада IKEA

"Подозреваемые - четыре военных, а само дело связано с неисполнением обязанностей при разгрузке боеприпасов. Им грозит до пяти лет тюрьмы", - заявил представитель прокуратуры Познанского округа Лукаш Вавжиняк в интервью Reuters. Он добавил, что ни один из обвиняемых своей вины не признал.

По словам прокурора, груз мин перевозился по железной дороге из Хайнувки, расположенной возле восточной границы Польши, в склад боеприпасов в Мосты на западе страны. Однако по прибытии на конечную станцию всю партию не выгрузили полностью.

Транспортировка проводилась с 4 по 7 июля.

В итоге часть груза - 240 противотанковых мин - была увезена дальше и обнаружилась только 16 июля в одном из вагонов у склада мебельной компании.

Генеральный директор IKEA в Польше Малгожата Добеса-Турульска подтвердила, что военные изъяли взрывчатку из вагона, прибывшего на один из складов, принадлежащих IKEA Industry Orla.

"Военная полиция забрала ящик в тот же день. Сотрудничество с военной полицией прошло очень оперативно", - отметила она.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что после обнаружения мин были предприняты все необходимые действия. Польские СМИ сообщили, что в связи с инцидентом был уволен руководитель Инспекции по поддержке вооруженных сил, генерал Артур Кепчиньский.

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