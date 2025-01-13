Советник Трампа считает, что Крым останется под контролем России

Уолтц указал, что для начала осмысленных переговоров о прекращении конфликта Трампу необходимо наладить прямой контакт с обеими сторонами, включая Кремль. Он сообщил, что уже ведется подготовка к такой встрече, которая, скорее всего, состоится через несколько месяцев.

"Мы пока не согласовали конкретный формат, но работаем над этим. Надеюсь, в ближайшие дни или недели состоится телефонный разговор. Это был бы шаг, с которого можно начать", - отметил Уолтц.

Кроме того, Уолтц выразил надежду на то, что Украина и Россия сумеют договориться о прекращении огня на линии фронта, что, по его словам, "стало бы очень позитивным шагом для обеих сторон" на пути к мирным переговорам.

"Все понимают, что эта война должна закончиться дипломатическим путем. Я просто не думаю, что мы можем заявлять, будто с каждого оккупированного сантиметра Украины удастся выбить каждого русского, включая Крым. Теперь весь мир это осознает", - добавил советник.

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