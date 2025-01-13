Выбранный новоизбранным президентом США Дональдом Трампом советник по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью телеканалу ABC News заявил, что война в Украине должна завершиться дипломатическими переговорами. По его мнению, нет оснований надеяться, что россиян удастся изгнать со всех оккупированных территорий Украины.
Советник Трампа считает, что Крым останется под контролем России
Уолтц указал, что для начала осмысленных переговоров о прекращении конфликта Трампу необходимо наладить прямой контакт с обеими сторонами, включая Кремль. Он сообщил, что уже ведется подготовка к такой встрече, которая, скорее всего, состоится через несколько месяцев.
"Мы пока не согласовали конкретный формат, но работаем над этим. Надеюсь, в ближайшие дни или недели состоится телефонный разговор. Это был бы шаг, с которого можно начать", - отметил Уолтц.
Кроме того, Уолтц выразил надежду на то, что Украина и Россия сумеют договориться о прекращении огня на линии фронта, что, по его словам, "стало бы очень позитивным шагом для обеих сторон" на пути к мирным переговорам.
"Все понимают, что эта война должна закончиться дипломатическим путем. Я просто не думаю, что мы можем заявлять, будто с каждого оккупированного сантиметра Украины удастся выбить каждого русского, включая Крым. Теперь весь мир это осознает", - добавил советник.
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