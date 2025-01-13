Конституционный суд, приняв к рассмотрению заявление 20 депутатов оппозиции Сейма, возбудил дело, в котором оспариваются поправки к Закону об административных территориях и населенных пунктах. Эти поправки предусматривают включение города и волости Варакляны, а также волости Мурмастиене, в состав Мадонского края одновременно с состоявшимися в этом году выборами в органы местного самоуправления, сообщили в суде.
Конституционный суд возбудил дело о включении Варакляны в Мадонский край
Дело возбуждено в связи с нормами Приложения к Закону об административных территориях и населенных пунктах, а также нормами самих поправок к этому закону. Оспариваемые положения обязывают включить волости Мурмастиене и Варакляны, а также город Варакляны в состав Мадонского края.
Инициатива возбуждена на основании заявления 20 депутатов Сейма. Заявитель считает, что оспариваемые нормы были приняты в нарушение принципа качественного (доброго) законотворчества.
Кроме того, законодатель, по мнению заявителя, не принял во внимание положения Закона о латышских исторических землях. Оспариваемые нормы, как утверждается, идут вразрез с этим законом, поскольку предусматривают присоединение Вараклянского края, входящего в историческую область Латгалия, к Мадонскому краю, почти полностью расположенному на территории исторической области Видземе.
Также заявитель указывает, что законодатель действовал произвольно, не учитывая критерии административно-территориальной реформы и должным образом не оценив интересы местного сообщества, то есть не взвесив плюсы и минусы конкретного административно-территориального деления.
Сейм должен до марта предоставить суду письменный ответ, в котором изложит фактические обстоятельства и юридическое обоснование своей позиции. Подготовка дела должна завершиться к июню. Лишь после этого суд примет решение о форме и дате рассмотрения.
Ранее сообщалось, что летом 2024 года Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к Закону об административных территориях и населенных пунктах, предложенные правительством и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), определив, что Вараклянский край присоединяют к Мадонскому.
Согласно этому закону, Вараклянское самоуправление в консультативных целях должно было до 1 октября 2021 года провести публичное обсуждение вопроса о присоединении Вараклянского края к соседним краям в рамках целей административно-территориальной реформы.
Итоги организованного опроса показали: если все-таки будет принято решение о присоединении Вараклянского края, подавляющее большинство жителей предпочли бы Мадонский край.
Вараклянский край оставался единственным самоуправлением, по которому не было окончательного решения о присоединении к одному из соседних регионов.
Ранее VARAM, оценивая цели административно-территориальной реформы, уже несколько лет назад планировало присоединить Вараклянский край к Мадонскому, и именно такое желание неоднократно высказывали жители края в ходе опросов. Однако предыдущий, 13-й Сейм принял решение о присоединении его к Резекненскому краю. Конституционный суд ранее признал это решение 13-го Сейма противоречащим основному закону государства.
Поправки вступили в силу 30 июня 2024 года, чтобы регулировать дальнейшую работу Вараклянского самоуправления и Мадонского края до выборов в органы местного самоуправления 2025 года, а также установить порядок проведения и объявления выборов 2025 года в Вараклянах и Мадонском крае.
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