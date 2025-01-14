На основных дорогах в большинстве районов Латвии наступила оттепель

На большей части Латвии на основных дорогах наблюдается оттепель, но в Южном Латгале температура держится около нуля.

Движение на местных дорогах затруднено в Вентспилсе, Талси, Салдусе, Добеле, Лимбажи, Цесисе, Валмиере, Валке, Алуксне, Смилтене, Даугавпилсе и Краславе.

LVC призывает водителей учитывать погодные условия и выделять дополнительное время на поездку, а также выбирать скорость и дистанцию при движении в соответствии с состоянием дорожного покрытия.

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