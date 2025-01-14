Латвия окажет поддержку усиленному наблюдению за подводной инфраструктурой в Балтийском море, осуществляемому НАТО и Объединенными силами реагирования, привлекая при необходимости военно-морские силы и военно-воздушные силы Национальных вооруженных сил, подразделения Государственной пограничной охраны и Государственной полиции, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.
Латвия присоединится к наблюдению за инфраструктурой в Балтийском море
"Вместе с союзниками мы готовы усилить мониторинг движения судов в море и сбор информации, чтобы предотвратить угрозы для подводной инфраструктуры", - сказал министр обороны Андрис Спрудс, подчеркнув, что непрерывность работы подводной инфраструктуры важна для безопасности региона Балтийского моря.
Защита энергетической инфраструктуры в регионе вновь стала актуальной после того, как подводный кабель Estlink 2, по которому электроэнергия поступает из Финляндии в Эстонию, был поврежден в результате предполагаемой диверсии на Рождество. Кроме того, в том же регионе были повреждены еще четыре телекоммуникационных кабеля.
После этого НАТО и Объединенные силы реагирования объявили об усилении мониторинга в Балтийском море. В рамках операции Nordic Warden будут усилены патрули кораблей, а для расчета потенциальных угроз подводной инфраструктуре со стороны коммерческих судов будет использоваться искусственный интеллект.
Страны НАТО обмениваются информацией о наблюдении в Балтийском море, а при командовании Военно-морских сил НАТО создан специальный центр по вопросам безопасности подводной инфраструктуры для координации ответных мер на гибридные угрозы.
Объединенные силы реагирования были созданы 30 ноября 2015 года. В их состав входят Великобритания, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия.
Между тем, Военно-морские силы (ВМС) Литвы решили усилить наблюдение за подводным кабелем NordBalt между Литвой и Швецией в Балтийском море. Вооруженные силы Литвы и предприятие электроснабжения Litgrid объявили в понедельник, 13 января, о подписании соглашения о сотрудничестве. Обе стороны будут обмениваться информацией о замеченных повреждениях, необычной деятельности, а также обновлять средства безопасности.
"Соглашение устанавливает важную общую цель для Литвы - максимально возможную безопасность подводной электроэнергетической инфраструктуры Балтийского моря", - сказал глава Litgrid Рокас Масюлис.
Шведские СМИ в воскресенье сообщили о попытках повредить подводный силовой кабель NordBalt, соединяющий Литву и Швецию.
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