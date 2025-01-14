Латвия присоединится к наблюдению за инфраструктурой в Балтийском море

"Вместе с союзниками мы готовы усилить мониторинг движения судов в море и сбор информации, чтобы предотвратить угрозы для подводной инфраструктуры", - сказал министр обороны Андрис Спрудс, подчеркнув, что непрерывность работы подводной инфраструктуры важна для безопасности региона Балтийского моря.

Защита энергетической инфраструктуры в регионе вновь стала актуальной после того, как подводный кабель Estlink 2, по которому электроэнергия поступает из Финляндии в Эстонию, был поврежден в результате предполагаемой диверсии на Рождество. Кроме того, в том же регионе были повреждены еще четыре телекоммуникационных кабеля.

После этого НАТО и Объединенные силы реагирования объявили об усилении мониторинга в Балтийском море. В рамках операции Nordic Warden будут усилены патрули кораблей, а для расчета потенциальных угроз подводной инфраструктуре со стороны коммерческих судов будет использоваться искусственный интеллект.

Страны НАТО обмениваются информацией о наблюдении в Балтийском море, а при командовании Военно-морских сил НАТО создан специальный центр по вопросам безопасности подводной инфраструктуры для координации ответных мер на гибридные угрозы.