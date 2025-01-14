Ринкевич: НАТО следует противостоять "теневому флоту" России

"Также следует эффективно использовать новые технологии, как это делают Объединенные силы реагирования, применяя решения искусственного интеллекта для мониторинга российского "теневого флота", - отметил президент.

В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, также прибывший на саммит, заявил, что безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции.

"Важнее всего, чтобы мы не позволили Балтийскому морю стать опасным местом, где нельзя рассчитывать на функционирование основной инфраструктуры", - подчеркнул Кристерссон.

Премьер-министр напомнил, что в последнее время участились инциденты в Балтийском море. В ноябре были повреждены морские кабели между Швецией и Литвой, а также между Финляндией и Германией, и виновником считают китайское судно Yi Peng 3. В декабре танкер российского "теневого флота" повредил связывающий Финляндию и Эстонию электрический кабель Estlink 2.

Кристерссон указал, что Швеция не хочет никого обвинять бездоказательно, но выразил уверенность, что НАТО готово принять вызов в Балтийском море.

"Есть причина, почему эта встреча проходит в контексте НАТО. Сегодня мы подробнее обсудим, что НАТО может сделать в качестве организации", - сказал шведский премьер.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что к действиям России относится серьезно, но доказать вину в повреждении кабелей сложно.

"Мы должны расследовать ситуацию. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить свободу морской навигации, чтобы в Балтийском море могла продолжаться торговля, а критическая инфраструктура оставалась в безопасности", - сказал он.

Саммит стран НАТО по Балтийскому морю организовали президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

В саммите также приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Польши Дональд Туск и исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

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