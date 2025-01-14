НАТО должно усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие "теневому флоту" России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник, 14 января, участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.
Ринкевич: НАТО следует противостоять "теневому флоту" России
Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич подчеркнул, что НАТО и Европейский союз должны использовать все имеющиеся в их распоряжении практические и правовые инструменты для укрепления безопасности Балтийского моря и оказать противодействие "теневому флоту" России.
"В сложившейся ситуации необходимы жесткие контрмеры против создаваемой Россией угрозы в Балтийском море. Международное морское право, в том числе свобода судоходства, должно учитывать право прибрежных государств на защиту своей инфраструктуры", - подчеркнул президент.
Он также отметил важность физического присутствия и патрулирования НАТО в море. По мере роста агрессивных действий России необходимо усилить присутствие сил НАТО в Балтийском море, чтобы сдерживать Россию, отметил Ринкевич.
"Латвия удовлетворена решением НАТО о проведении операции в Балтийском море и внесет в нее свой вклад, предоставив военный патрульный корабль", - сказал президент.
Ринкевич подчеркнул, что необходимо усилить санкции против "теневого флота" России, так как его суда не только повреждают кабели, но и используются как разведывательные платформы, пополняют доходы России для поддержания ее военной деятельности против Украины и создают угрозу для окружающей среды.
"Также следует эффективно использовать новые технологии, как это делают Объединенные силы реагирования, применяя решения искусственного интеллекта для мониторинга российского "теневого флота", - отметил президент.
В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, также прибывший на саммит, заявил, что безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции.
"Важнее всего, чтобы мы не позволили Балтийскому морю стать опасным местом, где нельзя рассчитывать на функционирование основной инфраструктуры", - подчеркнул Кристерссон.
Премьер-министр напомнил, что в последнее время участились инциденты в Балтийском море. В ноябре были повреждены морские кабели между Швецией и Литвой, а также между Финляндией и Германией, и виновником считают китайское судно Yi Peng 3. В декабре танкер российского "теневого флота" повредил связывающий Финляндию и Эстонию электрический кабель Estlink 2.
Кристерссон указал, что Швеция не хочет никого обвинять бездоказательно, но выразил уверенность, что НАТО готово принять вызов в Балтийском море.
"Есть причина, почему эта встреча проходит в контексте НАТО. Сегодня мы подробнее обсудим, что НАТО может сделать в качестве организации", - сказал шведский премьер.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что к действиям России относится серьезно, но доказать вину в повреждении кабелей сложно.
"Мы должны расследовать ситуацию. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить свободу морской навигации, чтобы в Балтийском море могла продолжаться торговля, а критическая инфраструктура оставалась в безопасности", - сказал он.
Саммит стран НАТО по Балтийскому морю организовали президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
В саммите также приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Польши Дональд Туск и исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен.
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