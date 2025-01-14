Утром во вторник, 14 января, поезд Айзкраукле - Рига задержится примерно на два часа, а поезд Лиелварде - Рига - примерно на час по техническим причинам, сообщает компания Pasažieru vilciens.
Поезда из Айзкраукле и Лиелварде в Ригу задерживаются во вторник утром
Сначала сообщалось, что поезд Айзкраукле (4:59) - Рига (06:21) должен опоздать на 90 минут, но теперь стало известно, что задержка составит около двух часов.
В свою очередь, поезд Лиелварде (6:52) - Рига (7:51) прибудет с опозданием примерно на час. Пассажирам предлагается воспользоваться поездом № 811 Зилупе (3:29) - Рига (7:59).
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