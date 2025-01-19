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Есть ли жизнь и секс после пятидесяти? Инструкция по применению мужчин

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Для тех, кому за, скажем, сорок, имя Риты Ласмане является символом. Вседозволенность, свобода, одним словом - секс-символ. Вместе с мужем в середине девяностых годов она издавала эротический журнал Princese, который продержался на рынке 20 лет. "Я до сих пор на девичниках рассказываю инструкцию по применению мужчин", - говорит Рита Ласмане. Что изменилось и какова инструкция по применению для мужчин в 2025 году?

Если он отказывается от секса или она отказывается от секса, это только лишь обида. Обида по поводу поведения другого.

Они приходят, думая, что вы поможете улучшить их сексуальную жизнь?

Да, что дам инструкцию: подними одну руку, подними другую руку...

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