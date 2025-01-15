Видео Пациенты в Латвийском онкоцентре ждут лучевую терапию уже несколько месяцев

В Латвии имеется только одно оборудование рентгеновской терапии близкого фокуса, которым осуществляется лучевая терапия, например, у пациентов с раком, у которых опухоль обнаружена в ушной раковине.

Поставщик оборудования пропускает сроки, до сих пор не прошло обучение врачей, и за опоздание уже начисляются штрафные проценты, сообщает LTV.

"Больница - заложник, и персонал - заложник. Оборудование есть, но мы не можем его использовать", - сказал LTV руководитель клиники терапевтической радиологии и медицинской физики LOC Артур Шорубалко.

Больница встретится с поставщиком оборудования снова в четверг, и тогда надеется договориться о времени обучения врачей, медицинских физиков и ассистентов. Если специалист приходит в центр, обучение может пройти в течение нескольких дней, и пациенты смогут звать на лучевую терапию. Врачи уже работали с рентгеном ближнего фокуса, но у этого оборудования другой производитель.

Врачи поясняют, что случаи базалиомы очень специфичны, и опасности для жизни пациентов нет.

"Базалиома наименее злокачественная из всех злокачественных опухолей. Смертность нулевая... Ну, в принципе, ноль. Теперь этот пациент может подождать", - признался врач.

LOC проводит лучевую терапию тем пациентами, которым ее можно проводить с помощью линейного ускорителя. Это около 22 человек в день.

LOC не раскрывает установщика оборудования, так как это не разрешено договором. Оборудование обошлось в 500 000 евро.

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