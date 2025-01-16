Иностранец, живущий в Эстонии: не рекомендую приезжать, если вы не работаете в IT

"Вот почему я говорю, что если ты живешь в Эстонии, то тебе нужно иметь доход в ИТ-секторе", - советует иностранец Манан, который прожил в Эстонии более восьми лет, в социальных сетях. "Моя зарплата составляет 2000-3000 евро, и даже мне сложно", - комментирует один уроженец Эстонии, пишет Rus.Postimees.