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Правительство США объявило о новых санкциях против России

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Москва. Иллюстративное фото
Москва. Иллюстративное фото Фото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP

Правительство США объявило в среду, 15 января, о новых санкциях против России.

Госдепартамент США объявил, что санкции введены в отношении около 250 физических и юридических лиц, связанных с российской оборонной промышленностью.

"Мы продолжим использовать все доступные инструменты, чтобы сдерживать военные усилия России и пресекать попытки обойти санкции", - заявил представитель Госдепартамента США в заявлении по поводу санкций.

Одна из целей санкций - не дать России возможности обойти уже введенные против нее санкции.

Гражданам США и другим лицам в Соединенных Штатах запрещено вести бизнес с компаниями и лицами, на которых распространяются санкции. Санкции также значительно затрудняют ведение международного бизнеса для тех, кто находится в "черном списке".

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