Уходящий с поста президента США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации в среду, 15 января, призвал граждан США "стоять на страже" против развивающейся в стране "олигархии". "Сегодня в Америке формируется олигархия, которая буквально угрожает всей нашей демократии", - заявил 82-летний демократ в конце своего единственного президентского срока, добавив, что речь идет о "концентрации власти в руках очень немногих сверхбогатых людей".

Джо Байден: Американцы погребены под лавиной дезинформации

Граждане США "погребены под лавиной заблуждений и дезинформации, которые способствуют злоупотреблению властью", заявил Байден, обрушившись с критикой на компании X и Меta и их владельцев Илона Маска, ставшего советником избранного президента США Дональда Трампа, и Марка Цукерберга.