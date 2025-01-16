В Риге спасли мужчину, упавшего в городской канал

Спасатели получили вызов вскоре после 18:00. Сообщалось, что в городском канале на улице Кр. Барона находился человек, который не смог самостоятельно выбраться из водоема.

Спасатели вытащили мужчину на берег и передали его медикам.

За последние 24 часа в службу поступило 48 вызовов: 13 на пожары, 28 на спасательные работы, и еще семь вызовов были ложными.

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