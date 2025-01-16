Сейм отклонил предложение партии Шлесерса закрепить в Конституции только два пола

Партия, возглавляемая Айнаром Шлесерсом, считает, что предложенный текст дополнит Конституцию "ценностным утверждением, которое ясно и недвусмысленно показывает", что государство признает только два пола - мужчину и женщину.

В законопроекте оппозиционная партия ссылается на методические материалы Государственного центра содержания образования (VISC) "Сексуальное образование. Вопросы и ответы", которые вызвали у них наибольшее недоумение из-за "непонятных понятий гендера, таких как агендерная личность, текучий гендер, небинарная идентичность, разнообразный гендер, квир-гендер".

Включение нового предложения в преамбулу Конституции означало бы, что оно стало бы обязательным для учета при интерпретации конституционных норм.

"Преамбула - это ключ к интерпретации конституционных норм, или очки, через которые многие положения Конституции можно рассматривать яснее и более фокусировано", - отмечают оппозиционные депутаты в аннотации к законопроекту.

Латвийские политики регулярно выступают с инициативами подобного рода. Например, в конце 2005 года в Конституцию было внесено положение о том, что "государство защищает и поддерживает брак как союз между мужчиной и женщиной".

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