В четверг, 16 января, Сейм большинством голосов отклонил предложение оппозиционной фракции "Латвия на первом месте" (LPV) внести изменения в Конституцию Латвии, чтобы указать в ней, что существуют только два пола.
Сейм отклонил предложение партии Шлесерса закрепить в Конституции только два пола
За это предложение проголосовали 37 депутатов из фракций LPV, "Объединенного списка", Национального объединения и "Стабильности!". Против высказались 43 депутата, один воздержался.
Депутат от "Нового Единства" Агнесе Краста, выступая от имени фракции, призвала LPV не использовать основной закон государства в своей предвыборной агитации.
"Началась кампания по выборам в самоуправления, и в следующие шесть месяцев политики услышат самые невероятные популистские заявления и альтернативные факты", - отметила Краста.
"Это уже седьмой раз за этот созыв, когда LPV предлагает изменить основной закон государства, что составляет половину всех изменений, внесенных за 100 лет его существования", - добавила она.
Депутаты LPV предлагали дополнить четвертый абзац преамбулы Конституции словами: "Государство признает существование только двух полов - мужчины и женщины - и не способствует, а также не поддерживает распространение искусственно создаваемых гендеров".
В четвертом абзаце преамбулы Конституции говорится, что Латвия как демократическое, правовое, социально ответственное и национальное государство основывается на достоинстве и свободе человека, признает и защищает основные права человека и уважает национальные меньшинства. Народ Латвии защищает свой суверенитет, независимость государства, территорию, ее единство и демократический строй.
Партия, возглавляемая Айнаром Шлесерсом, считает, что предложенный текст дополнит Конституцию "ценностным утверждением, которое ясно и недвусмысленно показывает", что государство признает только два пола - мужчину и женщину.
В законопроекте оппозиционная партия ссылается на методические материалы Государственного центра содержания образования (VISC) "Сексуальное образование. Вопросы и ответы", которые вызвали у них наибольшее недоумение из-за "непонятных понятий гендера, таких как агендерная личность, текучий гендер, небинарная идентичность, разнообразный гендер, квир-гендер".
Включение нового предложения в преамбулу Конституции означало бы, что оно стало бы обязательным для учета при интерпретации конституционных норм.
"Преамбула - это ключ к интерпретации конституционных норм, или очки, через которые многие положения Конституции можно рассматривать яснее и более фокусировано", - отмечают оппозиционные депутаты в аннотации к законопроекту.
Латвийские политики регулярно выступают с инициативами подобного рода. Например, в конце 2005 года в Конституцию было внесено положение о том, что "государство защищает и поддерживает брак как союз между мужчиной и женщиной".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!