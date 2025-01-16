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В Резекне могут повысить цены на автобусные билеты

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Резекне
Резекне Фото: Paula Čurkste / LETA

В Резекне при разработке бюджета на 2025 год могут быть повышены цены на автобусные билеты и уменьшены льготы на проезд в общественном транспорте, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Как отмечает временная администрация Резекне, некоторые из непопулярных решений могут коснуться изменений тарифов SIA Rēzeknes satiksme, в результате чего цена билета вырастет с 0,5 евро до 0,7 евро. Также не исключено, что с 15 до 20 евро будет повышена стоимость месячных проездных билетов.

Льготы на проезд в общественном транспорте впредь могут быть предоставлены пенсионерам и лицам старше 65 лет, а не с 60 лет, как в настоящее время, при этом льготы составят 50% вместо 100%.

"Общественный транспорт, на мой взгляд, является проблемой везде, так как он в значительной степени дотируется. Хотя самоуправление уже отказалось от ряда льгот, стоимость проезда в Резекне по-прежнему остается самой низкой в Латвии", - сказала агентству LETA руководитель временной администрации Гуна Пуце.

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