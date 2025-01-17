В Риге, на улицах микрорайона Югла, поздно вечером возник конфликт между мужчиной и женщиной, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ На Югле нетрезвые мужчина и женщина громко спорили. Позже ребенка забрали у матери
Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, когда свой решили поспорить громко и публично, в том числе с собой взяв маленького ребенка.
"Я открыл окно, было тихо. Потом женщина начала кричать, и я понял, что она неадекватна. Сразу позвонил в полицию и вышел, чтобы она не пропала", - рассказал телеканалу очевидец.
"Она была в конце. Тогда супруг убежал, и она побежала за ним. Оставила коляску и побежала за ним. В этот момент к коляске подошла пара, которая ждала транспорта. Женщина через полминуты пришла и ушла с коляской", - продолжает очевидец.
Представители Госполиции сообщают, что ребенок передан отцу, а против матери начаты процессы об административных правонарушениях.
Сюжет Degpunktā:
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