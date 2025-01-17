Пт, 17.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Видео На Югле нетрезвые мужчина и женщина громко спорили. Позже ребенка забрали у матери

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В Риге, на улицах микрорайона Югла, поздно вечером возник конфликт между мужчиной и женщиной, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, когда свой решили поспорить громко и публично, в том числе с собой взяв маленького ребенка.

"Я открыл окно, было тихо. Потом женщина начала кричать, и я понял, что  она неадекватна. Сразу позвонил в полицию и вышел, чтобы она не пропала", - рассказал телеканалу очевидец.

"Она была в конце. Тогда супруг убежал, и она побежала за ним. Оставила коляску и побежала за ним. В этот момент к коляске подошла пара, которая ждала транспорта. Женщина через полминуты пришла и ушла с коляской", - продолжает очевидец.

Представители Госполиции сообщают, что ребенок передан отцу, а против матери начаты процессы об административных правонарушениях.

Сюжет Degpunktā:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх