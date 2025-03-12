На этой неделе в Риге начнется поэтапное строительство мобильных пунктов у железнодорожных станций, сообщили в Рижской думе.
В Риге начинают строительство мобильных пунктов у железнодорожных станций
Работы пройдут у станций Болдерая, Даудери, Саркандаугава, Шкиротава, Земитаны и Зиемельблазма.
До мая 2026 года планируется благоустройство территорий, прилегающих к железнодорожным платформам, и их интеграция с общественным транспортом.
Все мобильные пункты будут оборудованы удобной инфраструктурой для пешеходов, велосипедистов и пользователей средств микромобильности.
Остановки общественного транспорта разместят максимально близко к железнодорожным станциям. Также появятся парковки для кратковременной стоянки.
В рамках благоустройства высадят 178 деревьев и более 11 000 кустарников. Мэр Риги Вилнис Кирсис отметил, что интеграция железной дороги в систему общественного транспорта столицы - важная часть городской инфраструктуры, а проект реализуется при поддержке Европейского Союза, который выделил на него почти 30 миллионов евро.
В период строительства на указанных участках будут введены ограничения движения и перемещения. Первые ограничения вступят в силу уже на этой неделе.
У станции Даудери до 31 августа будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Загеру - от улицы Саркандаугавас до железнодорожных путей, а также на улице Саркандаугавас - от улицы Загеру до здания по адресу Саркандаугавас, 21.
У станции Земитаны с 14 марта по 1 июля для движения транспортных средств будет закрыт участок улицы Кроню, соединяющий улицы Кроню и Иерикю. Также до 1 июля будут введены ограничения движения транспорта и пешеходов на участке улицы Земитана под мостом Йорга Земитана.
Кроме того, в указанный период будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы от улицы Земитана до здания железнодорожной станции Земитаны, а также на участке дороги у здания по адресу Бривибас 198А.
Также планируется сужение полос движения на улице Земитана - в зоне под мостом и на перекрестке с улицей Чака.
У станции Зиемельблазма временно будет сужена проезжая часть на проспекте Вецаки и улице Яунциема гатве. У станции Болдерая будет ограничено движение пешеходов на улице Гайгалас, а также движение транспорта - на улице Керамикас от улицы Силикату до здания по адресу Силикату, 1K-2.
Вблизи станций Саркандаугава и Шкиротава существенные ограничения движения в настоящее время не планируются.
Общая стоимость проекта составляет 33 447 742 евро, из которых 27 642 762 евро – финансирование Европейского Союза.
В целом Рижская дума планирует создать мобильные пункты и общественные пространства для них на 15 железнодорожных остановочных пунктах и станциях.
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