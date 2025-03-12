В Риге начинают строительство мобильных пунктов у железнодорожных станций

У станции Земитаны с 14 марта по 1 июля для движения транспортных средств будет закрыт участок улицы Кроню, соединяющий улицы Кроню и Иерикю. Также до 1 июля будут введены ограничения движения транспорта и пешеходов на участке улицы Земитана под мостом Йорга Земитана.

Кроме того, в указанный период будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы от улицы Земитана до здания железнодорожной станции Земитаны, а также на участке дороги у здания по адресу Бривибас 198А.

Также планируется сужение полос движения на улице Земитана - в зоне под мостом и на перекрестке с улицей Чака.

У станции Зиемельблазма временно будет сужена проезжая часть на проспекте Вецаки и улице Яунциема гатве. У станции Болдерая будет ограничено движение пешеходов на улице Гайгалас, а также движение транспорта - на улице Керамикас от улицы Силикату до здания по адресу Силикату, 1K-2.

Вблизи станций Саркандаугава и Шкиротава существенные ограничения движения в настоящее время не планируются.

Общая стоимость проекта составляет 33 447 742 евро, из которых 27 642 762 евро – финансирование Европейского Союза.

В целом Рижская дума планирует создать мобильные пункты и общественные пространства для них на 15 железнодорожных остановочных пунктах и станциях.

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