Вооруженные силы Украины планомерно покидают Курскую область России, сказал в среду в интервью телеканалу "Дождь" основатель российского оппозиционного исследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев.
"Мы видели, что все районы, постепенно перешедшие под контроль российских войск, были захвачены практически без боя. То же самое касается и Суджи", - отметил исследователь.
"Вчера были видеозаписи, [на которых было видно, что] на восточной окраине города находятся российские войска. Сегодня мы видим, что российские войска уже находятся на противоположной окраине. И снова нет никаких кадров, на которых можно было бы увидеть бои. Фактически мы уже можем сказать, что весь город Суджа перешел под контроль российских войск", - сказал Левиев.
"Возможно, эта история закончится сегодня. Возможно, они попытаются удержать приграничные поселки еще на пару-тройку дней. Но в целом история с Курским плацдармом подходит к завершению, и украинские войска уходят", - отметил исследователь.
Высказывания аналитика пока не имеют независимого подтверждения.
Между тем российская пропагандистская структура ТАСС и военные блогеры опубликовали в среду видеозаписи, на которых российские военные запечатлены в центре Суджи.
С середины августа 2024 года Суджа находилась под контролем украинской армии.
Российским войскам удалось захватить несколько населенных пунктов Курской области в то время, когда США с 5 по 11 марта прекратили предоставлять Украине разведывательную информацию.
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