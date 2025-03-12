"Мы видели, что все районы, постепенно перешедшие под контроль российских войск, были захвачены практически без боя. То же самое касается и Суджи", - отметил исследователь.

"Вчера были видеозаписи, [на которых было видно, что] на восточной окраине города находятся российские войска. Сегодня мы видим, что российские войска уже находятся на противоположной окраине. И снова нет никаких кадров, на которых можно было бы увидеть бои. Фактически мы уже можем сказать, что весь город Суджа перешел под контроль российских войск", - сказал Левиев.

"Возможно, эта история закончится сегодня. Возможно, они попытаются удержать приграничные поселки еще на пару-тройку дней. Но в целом история с Курским плацдармом подходит к завершению, и украинские войска уходят", - отметил исследователь.

Высказывания аналитика пока не имеют независимого подтверждения.

Между тем российская пропагандистская структура ТАСС и военные блогеры опубликовали в среду видеозаписи, на которых российские военные запечатлены в центре Суджи.

С середины августа 2024 года Суджа находилась под контролем украинской армии.

Российским войскам удалось захватить несколько населенных пунктов Курской области в то время, когда США с 5 по 11 марта прекратили предоставлять Украине разведывательную информацию.

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