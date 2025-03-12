В Латвии продолжается сезон гриппа; умерло 11 заболевших

На прошлой неделе грипп подтвердили у 477 человек, что свидетельствует о высокой активности вируса (неделей ранее было 440 случаев). С начала сезона в основном выявляют вирусы гриппа A, но в последние недели растет доля случаев гриппа B.

Наибольшая интенсивность заболеваемости зарегистрирована в Екабпилсском крае, а также в Риге, Даугавпилсе, Юрмале, Резекне, Лиепае, Гулбенском крае, Елгаве, Валмиерском крае и Вентспилсе.

Зафиксировано 11 летальных случаев среди пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа.

Все умершие были старше 50 лет и имели хронические заболевания и факторы риска. Всего с начала сезона гриппа зарегистрировано 2832 случая заболевания и 55 смертей (все умершие были старше 40 лет).

Что касается Covid-19, то после длительного снижения доля положительных тестов снова начала расти.

За прошлую неделю провели 769 тестов, из них 42 дали положительный результат (неделей ранее - 33). В больницы госпитализировали 45 пациентов с Covid-19 - на 25 больше, чем неделей ранее. Также зарегистрирован один смертельный случай.

SPKC напоминает, что медучреждения могут использовать имеющиеся запасы для вакцинации от гриппа не только людей из групп риска.

Грипп может циркулировать до конца мая, а иммунитет после вакцинации формируется уже через 10 дней. Прививка особенно рекомендуется пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, а также тем, кому предстоят медицинские процедуры или пребывание в стационаре.

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