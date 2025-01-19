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В субботу на дорогах Латвии пострадали 17 человек

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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки по стране зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 17 человек, сообщила порталу TVNET представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Семеро пострадавших числятся в авариях в Рижском регионе, еще семеро - в Земгале, а трое получили травмы в ДТП на дорогах Курземе.

В целом в сфере дорожного движения вынесено 501 постановление об административных правонарушениях, в том числе 206 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение. По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено одно дело об административном правонарушении и десять уголовных дел. Еще одно уголовное дело начато за вождение под возможным влиянием наркотических веществ.

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