ВИДЕО В аварии на горнолыжном подъемнике в Испании пострадали десять лыжников

По данным издания, кроме десяти раненых, более 20 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия. Курорт Астун в горах Пиренеев закрыт для посещения.

Предварительная информация указывает на поломку механизма, из-за чего трос ослаб, и несколько кресел рухнули. В результате этого часть лыжников упала в снег, а некоторые зависли на высоте 15 метров.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил шок в связи со случившимся.

Курорт Астун считается одним из популярных мест у испанских любителей горных лыж, он расположен в Пиренеях в регионе Арагон, недалеко от границы с Францией.

#ÚLTIMAHORA #Astún Nueve heridos muy graves, ocho graves y de momento se desconoce cifra total de heridos porque siguen evacuando. La más grave es una mujer y la van a trasladar al Servet en helicóptero. pic.twitter.com/ypVTb9Qra3 — Huesca esRadio (@EsRadio_Huesca) January 18, 2025

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