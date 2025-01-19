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ВИДЕО В аварии на горнолыжном подъемнике в Испании пострадали десять лыжников

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Спасатели на испанском горнолыжном курорте в Пиренеях
Спасатели на испанском горнолыжном курорте в Пиренеях Фото: Reuters / Scanpix

В субботу на горнолыжном курорте в Испанских Пиренеях в результате аварии на подъемнике травмы получили десять человек, двое из них - 18-летние девушки - находятся в отделении интенсивной терапии, сообщает газета El Pais.

По данным издания, кроме десяти раненых, более 20 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия. Курорт Астун в горах Пиренеев закрыт для посещения.

Предварительная информация указывает на поломку механизма, из-за чего трос ослаб, и несколько кресел рухнули. В результате этого часть лыжников упала в снег, а некоторые зависли на высоте 15 метров.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил шок в связи со случившимся.

Курорт Астун считается одним из популярных мест у испанских любителей горных лыж, он расположен в Пиренеях в регионе Арагон, недалеко от границы с Францией.

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