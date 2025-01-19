По информации властей, грузовик с 60 000 литрами бензина в субботу взорвался после того, как съехал с дороги.

"Окончательное число жертв в результате взрыва топливной цистерны - 86", - сообщил представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Ибрагим Ауду Хуссейни.

По его словам, погибшие будут похоронены в массовой могиле. Еще 52 человека получили тяжелые ожоги.

Взрыв произошел на автодороге между Абуджу и Кадуну на севере страны.

Заметив аварию бензовоза, толпа бросилась искать топливо, цены на которое за время экономического кризиса в Нигерии сильно выросли.

После прихода президента Бола Тинубу к власти в 2023 году и его решения отказаться от субсидирования топлива, в Нигерии выросли цены на топливо и продукты питания.

В октябре более 170 человек погибли в результате идентичного происшествия в штате Джигава на севере страны.

В 2020 году Федеральная служба безопасности на дорогах получила информацию о 1531 происшествии с бензовозами. В них погибли 535 человек.

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