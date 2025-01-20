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Дума Адажского края требует электронно подписать сообщение о 60-летней годовщине свадьбы

Перевод: rus.tvnet.lv
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Пожилая пара. Иллюстративное фото.
Пожилая пара. Иллюстративное фото. Фото: fizkes/Shutterstock

Электронная подпись в Латвии становится технологическим инструментом, которым в скором будущем придется пользоваться все большему числу жителей. В том числе и пожилым людям, значительная часть которых с онлайн-инструментами "на вы". Однако нередко складывается впечатление, что работающие в государственных и муниципальных учреждениях воображают, что каждый гражданин умеет подать подписанный в электронном виде документ. Это приводит к разногласиям в общении с населением, опасениям в небрежности и незаинтересованности. 

Недавно подобное происшествие произошло в самоуправлении Адажского края, где простое информационное письмо о 60-летнем юбилее свадьбы местных жителей потребовали оформить… э-подписью. Но на самом деле такое требование необоснованно, тем более что думе такие сведения совершенно не интересны.

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