Дума Адажского края требует электронно подписать сообщение о 60-летней годовщине свадьбы

Электронная подпись в Латвии становится технологическим инструментом, которым в скором будущем придется пользоваться все большему числу жителей. В том числе и пожилым людям, значительная часть которых с онлайн-инструментами "на вы". Однако нередко складывается впечатление, что работающие в государственных и муниципальных учреждениях воображают, что каждый гражданин умеет подать подписанный в электронном виде документ. Это приводит к разногласиям в общении с населением, опасениям в небрежности и незаинтересованности.