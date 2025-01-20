Сырский раскрыл, почему Украина решила вторгнуться в Курскую область России

Россияне "знали, что у нас нет резервов, что наша ситуация после Авдеевки была критической. Планировались два основных удара. Главный удар - на Харьков, а второй планировали нанести по Сумам", - сказал Сырский в интервью военному корреспонденту "ТСН Тиждень" Андрею Цаплиенко.

"И когда мы начали отводить свои подразделения и занимать оборонительные позиции, враг решил нанести удар теми силами, которые были в его распоряжении. По нашим данным, это было около 43 000 [военнослужащих], размещенных в Белгородской области на Харьковском направлении, и 26 000 [военнослужащих] - на Сумском направлении", - отметил главнокомандующий.

По его словам, с июня 2024 года российские войска начали переходить в наступление практически на всем протяжении линии фронта.

"Мы должны были найти какое-то решение проблемы, которое в первую очередь отвлекло бы внимание врага и вынудило бы его оттянуть часть своих сил от основных направлений", - пояснил Сырский.

"Во-вторых, чтобы нейтрализовать угрозу на новых этапах,

в ходе анализа была обнаружена "слабая точка" непосредственно на Курском направлении ", - сказал главнокомандующий.

Курскую операцию он назвал беспрецедентной, поскольку Россия была вынуждена защищаться на своей территории и перевести с других направлений 67 000 военнослужащих лучших подразделений.

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