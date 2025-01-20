Фото Полиция конфисковала концентрат, из которого можно было бы произвести наркотики на миллион евро

7 января полиция в сотрудничестве с компанией по оказанию услуг пакоматов задержала мужчину 1980 года рождения, который на территории Риги реализовывал наркотические и психотропные вещества с использованием пакоматов.

При проведении трех санкционированных обысков в общей сложности изъято 1,5 килограмма концентрата протонитазина, из которого можно изготовить еще большее количество наркотических веществ, 596,5 грамма десметилтрамадола, два предмета, похожих на огнестрельное оружие, два мобильных телефона, патроны, 47 таблетки клонозепама и пять граммов амфетамина.

Из упомянутого концентрата протонитазина можно сделать около десяти килограммов протонитазина, что составит около 100 000 доз. Стоимость протонитазена на "черном рынке" на один грамм составляет около 100 евро. Таким образом десять килограммов протонитазина на "черном рынке" стоили бы один миллион евро.

Задержанный мужчина ранее судим за аналогичные преступления. 9 января ему избрана мера пресечения - заключение под стражу.

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