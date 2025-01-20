Пн, 20.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

В Латвии предлагают "освободить" от призыва в армию. Начато расследование (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Военная полиция
Военная полиция Фото: Zane Bitere / LETA

Военная полиция начала ведомственную проверку по факту объявления, размещенного на портале, авторы которого предлагают за 3000 евро избежать службы в Национальных вооруженных силах Латвии (НВС).

"Вас заставляют служить в Национальных вооруженных силах (НВС), но вы не можете и совершенно не хотите этого? Напишите нам, и мы сделаем все возможное, чтобы спасти вас от такой судьбы. С использованием правильных связей мы гарантируем стопроцентный результат и полную анонимность", - утверждают авторы объявления.

К объявлению также прикреплен адрес электронной почты.

Военная полиция получила информацию о данном объявлении, и по факту начата ведомственная проверка, сообщило агентству LETA руководство НВС.

Одновременно НВС подчеркнули, что СГО, профессиональная служба, служба в Земессардзе и курс базовой военной подготовки для добровольных резервистов предоставляют гражданам возможность получить знания и понимание в области обороны государства, улучшить свои индивидуальные навыки и принять участие в укреплении государственной безопасности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх