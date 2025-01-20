"Вас заставляют служить в Национальных вооруженных силах (НВС), но вы не можете и совершенно не хотите этого? Напишите нам, и мы сделаем все возможное, чтобы спасти вас от такой судьбы. С использованием правильных связей мы гарантируем стопроцентный результат и полную анонимность", - утверждают авторы объявления.