Военная полиция начала ведомственную проверку по факту объявления, размещенного на портале, авторы которого предлагают за 3000 евро избежать службы в Национальных вооруженных силах Латвии (НВС).
"Вас заставляют служить в Национальных вооруженных силах (НВС), но вы не можете и совершенно не хотите этого? Напишите нам, и мы сделаем все возможное, чтобы спасти вас от такой судьбы. С использованием правильных связей мы гарантируем стопроцентный результат и полную анонимность", - утверждают авторы объявления.
К объявлению также прикреплен адрес электронной почты.
Военная полиция получила информацию о данном объявлении, и по факту начата ведомственная проверка, сообщило агентству LETA руководство НВС.
Одновременно НВС подчеркнули, что СГО, профессиональная служба, служба в Земессардзе и курс базовой военной подготовки для добровольных резервистов предоставляют гражданам возможность получить знания и понимание в области обороны государства, улучшить свои индивидуальные навыки и принять участие в укреплении государственной безопасности.
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