Латвийский актер Андрис Лиелайс временно пропал из социальных сетей и из поля зрения самых близких друзей. Даже они не знали о его местонахождении, но вот он объявился и объяснил свое молчание в Сети.
Андрис Лиелайс: "Дорогие друзья, никуда я не пропал"
Неоднозначно оцененный актер Андрис Лиелайс сбежал из России в Латвию весной, отказавшись от российского гражданства.
До выборов актер был везде - говорил с избирателями, ездил в Земгале, был частым гостем на радио и телевидении и активно высказывался в соцсетях, призывая голосовать за партию "Для развития/За!" (Attīstībai/Par!) и свою кандидатуру. Но после поражения на выборах он словно растворился.
Во вторник, 13 декабря, отвечая на слухи о своем исчезновении, актер оставил сообщение о себе в социальной сети Facebook. Он написал: "Дорогие друзья, я никуда не пропадал. В данный момент решаю накопившиеся за последнее время бытовые вопросы. Всем привет!".
Лиелайс приехал в Латвию с надеждой на новую жизнь, с размещением ему помогли Рихард и Сармите Пики. Сейчас друзья ничего не знают о местонахождении актера. Есть версии, что он мог вернуться в Россию.
"С октября он отключил все телефоны, закрыл социальные сети и ушел в подполье.
Он очень расстроен провалом на выборах. Многие говорили Андрису, что он выбрал не ту партию.
Но кто мог предсказать такой исход? Андрис сказал мне, что не хочет ни с кем контактировать и ему нужно переосмыслить свою жизнь", - объяснял журналу друг Лиелайса Виестурс Алкснитис, который сам в последний раз коротко общался с ним 2 декабря.
Алкснитис отметил, что Лиелайсу не предлагали работу в Латвии по его профессии, а он не хотел работать "где-то ниже".
Карьера в России тоже больше невозможна, а счет актера там заблокирован из-за долгов.
"Мы с друзьями смеемся - ждем, когда Андрис снова появится в одной из программ Соловьева. Я очень надеюсь, что ничего подобного не произойдет", - высмеял Алкснитис участие Лиелайса в кремлевских пропагандистских шоу в предыдущие годы.
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