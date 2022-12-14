Андрис Лиелайс: "Дорогие друзья, никуда я не пропал"

Неоднозначно оцененный актер Андрис Лиелайс сбежал из России в Латвию весной, отказавшись от российского гражданства.

До выборов актер был везде - говорил с избирателями, ездил в Земгале, был частым гостем на радио и телевидении и активно высказывался в соцсетях, призывая голосовать за партию "Для развития/За!" (Attīstībai/Par!) и свою кандидатуру. Но после поражения на выборах он словно растворился.

Во вторник, 13 декабря, отвечая на слухи о своем исчезновении, актер оставил сообщение о себе в социальной сети Facebook. Он написал: "Дорогие друзья, я никуда не пропадал. В данный момент решаю накопившиеся за последнее время бытовые вопросы. Всем привет!".

Лиелайс приехал в Латвию с надеждой на новую жизнь, с размещением ему помогли Рихард и Сармите Пики. Сейчас друзья ничего не знают о местонахождении актера. Есть версии, что он мог вернуться в Россию.

"С октября он отключил все телефоны, закрыл социальные сети и ушел в подполье.