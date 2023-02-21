Суд взыскал долги с Андриса Лиелайса. Актер объяснился

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) подало иск о взыскании аренды и коммунальных платежей с семьи актера Андриса Лиелайса.

Сам Андрис Лиелайс указывает, что это старый долг с древних времен. "Мы надеялись переехать в Латвию еще 20 лет назад. Вот тогда и появилась эта муниципальная квартира. Но шесть лет назад мы от нее отказались. Мы там не живем, но 15 лет ежемесячно платим аренду и коммунальные. Оказалось, что я до сих пор остался в долгу", - объясняет актер.

Он подчеркивает, что они подписали с RNP график погашения. Сумма долга не разглашается.

Актер Андрис Лиелайс Фото: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Krustpunktā"

Напомним, в начале апреля в эфире передачи "Место встречи" на российском телеканале "НТВ Мир" Лиелайс высказался против российского вторжения в Украину. После этого якобы из-за старого долга оказался заблокирован банковский счет актера, а угрозы он начал получать даже от соседей. В доступе к средствам актеру отказано. До сих пор ничего не изменилось. Также после провальных выборов в октябре 2022 года актер избегает публичности и отказывается от интервью.

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