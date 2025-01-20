Будущее Торнякалнса: эксперт поделился, как лучше развивать район

Нейл Балгалис отметил, что с затопленные территории нужно возрождать. Он также считает, что нужно улучшить связь Торнякалнса с другими районами и центром города.

"Мне кажется, что среди идей для кампуса то, что было бы более необходимо - это, конечно, автостоянки. Но, может быть, все же есть несколько частей специально для проведения досуга студентами - будь то спорт или что-то еще. Это история о внешнем пространстве", - сказал Нейл Балгалис.

Затопленная территория в Торнякалнсе принадлежит Рижской думе. Там заметили, что сначала нужно будет разработать план мелиорации.

До 2029 года планируется реконструкция ж/д станции с учетом работы над городской инфраструктурой, и ЛУ будет участвовать в этих переговорах.

Однако, как отметил представитель университета, благоустройство этой территории пока не планируется, и даже будущий спортивный комплекс не решит проблему.

Активистка Общества жителей Торнякалнса и Атгазене Марта Рубина рассказала, что сначала затопленную территорию нужно очистить, так как она сильно загрязнена.

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