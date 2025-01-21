Домбровскис: ЕС ответит на тарифные угрозы Трампа

"Если необходимо защищать экономические интересы Европы, мы готовы это делать", - подчеркнул Домбровскис, отвечая на вопросы журналистов об угрозах Трампа.

Еврокомиссар напомнил, что ЕС "пропорционально" отреагировал на пошлины на сталь и алюминий, которые Трамп ввел в ходе своего первого президентского срока. В ответ были введены пошлины на ряд американских товаров, включая мотоциклы Harvey-Davidson и виски Bourbon.

Домбровскис отметил, что ЕС продолжает придерживаться принципа равномерных и обоснованных ответных мер в случае экономического давления со стороны США.

Накануне второго президентского срока Трамп пригрозил распространить тарифы на продукцию из ЕС, Канады, Мексики и Китая. На протяжении последних месяцев ЕС сохранял стратегию сотрудничества с США, избегая конфронтации.

"ЕС и США - стратегические союзники, и нам нужно работать вместе, особенно в этом неспокойном геополитическом контексте", - заявил Домбровскис. По его словам, торговый конфликт может повлечь "значительные экономические издержки для всех, включая США".

Домбровскис также отметил, что Европе следует укреплять свою экономическую устойчивость. Для этого необходимо диверсифицировать торговые связи и расширять сотрудничество с другими странами.

В подтверждение этого ЕС объявил о расширении торгового соглашения с Мексикой незадолго до инаугурации Трампа. В понедельник было сообщено о возобновлении переговоров по соглашению о свободной торговле с Малайзией.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!