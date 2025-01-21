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Полковник Крюков утвержден на должность командира Земессардзе

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Командир Земессардзе Айвар Крюков
Командир Земессардзе Айвар Крюков Фото: Edijs Pālens/LETA

Правительство во вторник, 21 января, назначило полковника Айвара Крюкова командиром Земессардзе. Свои обязанности он начнет исполнять с 22 января.

Бригадный генерал Каспар Пуданс, который ранее занимал пост командира Земессардзе, завершает свою работу на этой должности.

Он был назначен следующим командующим Национальными вооруженными силами (НВС) и вступит в новую должность 27 января.

Айвар Крюков проходит службу в НВС с 1997 года. За этот период он занимал руководящие должности в Земессардзе и Сухопутных войсках.

Крюков участвовал в международных операциях в Ираке и Афганистане, а также работал заместителем военного представителя в представительстве НАТО/ЕС в Брюсселе.

Он также занимал пост проректора Академии национальной обороны Латвии.

Военное образование Крюков получил в Командно-штабном колледже США и в Академии национальной обороны Словакии.

У него есть степень бакалавра в области управления. В настоящее время он продолжает обучение в Военном колледже армии США, где получает высшее командное образование.

По закону командир Земессардзе назначается и освобождается от должности Кабинетом министров по предложению министра обороны.

Ранее сообщалось, что в январе истекает срок полномочий нынешнего командующего НВС Леонида Калниньша. Его место займет Каспар Пуданс, нынешний командир Земессардзе.

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