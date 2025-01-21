Правительство во вторник, 21 января, назначило полковника Айвара Крюкова командиром Земессардзе. Свои обязанности он начнет исполнять с 22 января.
Полковник Крюков утвержден на должность командира Земессардзе
Бригадный генерал Каспар Пуданс, который ранее занимал пост командира Земессардзе, завершает свою работу на этой должности.
Он был назначен следующим командующим Национальными вооруженными силами (НВС) и вступит в новую должность 27 января.
Айвар Крюков проходит службу в НВС с 1997 года. За этот период он занимал руководящие должности в Земессардзе и Сухопутных войсках.
Крюков участвовал в международных операциях в Ираке и Афганистане, а также работал заместителем военного представителя в представительстве НАТО/ЕС в Брюсселе.
Он также занимал пост проректора Академии национальной обороны Латвии.
Военное образование Крюков получил в Командно-штабном колледже США и в Академии национальной обороны Словакии.
У него есть степень бакалавра в области управления. В настоящее время он продолжает обучение в Военном колледже армии США, где получает высшее командное образование.
По закону командир Земессардзе назначается и освобождается от должности Кабинетом министров по предложению министра обороны.
Ранее сообщалось, что в январе истекает срок полномочий нынешнего командующего НВС Леонида Калниньша. Его место займет Каспар Пуданс, нынешний командир Земессардзе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!