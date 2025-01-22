Панама подала жалобу в ООН на угрозы президента США Дональда Трампа вернуть Панамский канал.
Панама подала жалобу в ООН из-за угроз Трампа
В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу правительство Панамы сослалось на статью Устава ООН, запрещающую любой стране-участнице "угрожать силой или применять ее" против территориальной целостности или политической независимости другого государства.
В письме, распространенном во вторник, 21 января, Панама призвала Гутерриша передать этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН, но не потребовала созыва его заседания.
В своей инаугурационной речи в понедельник, 20 января, Дональд Трамп вновь обратился к своим экспансионистским внешнеполитическим планам, заявив, что США вернут себе Панамский канал, который, по его словам, теперь контролирует Китай.
"Мы не отдавали его Китаю, мы передали его Панаме", - отметил Трамп.
Реакция Китая и Панамы
Комментируя вопрос Панамского канала, Пекин опроверг любые обвинения во вмешательстве.
"Китай всегда уважал суверенитет Панамы над каналом и признавал его нейтральным международным водным путем", - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая.
Контрольная служба Панамы, отвечающая за надзор за государственными учреждениями, объявила о начале "всесторонней ревизии", чтобы обеспечить эффективное и прозрачное использование государственных ресурсов в компании Panama Ports Company (PPC).
Panama Ports Company, которая управляет портами на обоих концах канала, является дочерней компанией гонконгского конгломерата CK Hutchison Holdings.
Цель ревизии - проверить, соблюдает ли PPC все соглашения, включая отчетность по доходам, платежам и взносам в бюджет Панамы.
Компания заявила, что всегда соблюдала принцип прозрачности в отношениях с панамскими властями и всегда придерживалась своих договоренностей.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг утверждения о вмешательстве какой-либо другой страны в управление каналом, которое осуществляется на основе принципа нейтральности.
"Канал принадлежит и будет принадлежать Панаме", - заявил Мулино, реагируя на угрозы Трампа.
Панамский канал был передан под контроль Панамы 31 декабря 1999 года. США остаются крупнейшим пользователем Панамского канала, через который проходит 40% американского контейнерного трафика. Второе место занимает Китай.
С 2000 года канал принес Панаме более 30 миллиардов долларов США.
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