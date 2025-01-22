Панама подала жалобу в ООН из-за угроз Трампа

В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу правительство Панамы сослалось на статью Устава ООН, запрещающую любой стране-участнице "угрожать силой или применять ее" против территориальной целостности или политической независимости другого государства.

В письме, распространенном во вторник, 21 января, Панама призвала Гутерриша передать этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН, но не потребовала созыва его заседания.

В своей инаугурационной речи в понедельник, 20 января, Дональд Трамп вновь обратился к своим экспансионистским внешнеполитическим планам, заявив, что США вернут себе Панамский канал, который, по его словам, теперь контролирует Китай.

"Мы не отдавали его Китаю, мы передали его Панаме", - отметил Трамп.

Реакция Китая и Панамы

Комментируя вопрос Панамского канала, Пекин опроверг любые обвинения во вмешательстве.

"Китай всегда уважал суверенитет Панамы над каналом и признавал его нейтральным международным водным путем", - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая.