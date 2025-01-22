Правительство Украины предлагает стипендии для студентов из Латвии; VIAA рекомендует оценить риски

Украинское правительство предоставляет стипендии латвийским студентам на 2025/2026 академический год, сообщает информация на сайте VIAA.

Стипендии доступны для программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры по гуманитарным, социальным и техническим наукам.

Стипендия покрывает плату за обучение, ежемесячное пособие и медицинское обслуживание. Латвийским студентам также оплачивается обучение на годичных подготовительных курсах по изучению украинского языка.

VIAA отметило, что предложение украинского правительства о стипендиях противоречит текущим соображениям безопасности, поскольку ситуация в стране остается непредсказуемой.

"Латвийским студентам следует тщательно оценить участие в данной стипендиальной программе, принимая во внимание актуальные рекомендации и предупреждения Министерства иностранных дел Латвии", - подчеркнули в VIAA.

Студентам также предлагается возможность участвовать в дистанционном обучении и исследованиях, что позволяет получать образование в более безопасных условиях.

Предложение украинского правительства о стипендиях является частью соглашения между правительствами Украины и Латвии о сотрудничестве в области образования, науки, молодежи и спорта, пояснили в VIAA.

В рамках двустороннего межгосударственного сотрудничества правительство Латвии предлагает стипендии украинским студентам и исследователям, а правительство Украины предоставляет стипендии гражданам Латвии.

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