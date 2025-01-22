В мае прошлого года огонь охватил два здания в рижском районе Гризинькалнс - на улицах Звайгжню и Лабораториас. Эвакуированные жильцы могли лишь наблюдать, как спасатели боролись с пожарами, в то время как весь район накрыли густые клубы дыма. Оба пожара были преднамеренно устроены одним человеком, который 20 января предстал перед судом, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Суд раскрыл мотив Гризинькалнского поджигателя: преступник понесет суровое наказание
Галерея: Пожар на улице Лабораторияс
"Это было ужасно, в коридоре стоял густой дым", - вспоминает одна из очевидиц.
Полиция быстро выяснила и задержала виновника. На момент поджога он находился под надзором пробации, что стало отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
В итоге мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. В срок наказания засчитано время задержания и заключения с 10 мая 2024 года по 20 января 2025 года.
Суд также постановил взыскать с подсудимого компенсацию материального и морального ущерба в размере 277 499 евро в пользу потерпевших, а также компенсацию материального ущерба в размере 24 350 евро в пользу Департамента жилья и среды Рижской думы.
На суде раскрыли мотив поджога - ревность. В одном из домов, где произошел пожар, жила бывшая партнерша мужчины, а в другом - ее подруга, которую поджигатель считал виновной в разрыве их отношений.
"Гризинькалнский поджигатель" признал свою вину, но не согласился с необходимостью выплатить 400 тысяч евро в качестве компенсации за причиненный ущерб пострадавшим.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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