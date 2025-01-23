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"Решение принято не сгоряча". Дарта Даневича об уходе из театра "Дайлес"

Перевод: rus.tvnet.lv
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Дарта Даневича
Дарта Даневича Фото: Roberts Āboltiņš

В начале недели стало известно, что актриса Дарта Даневича уйдет из штата театра "Дайлес". Однако в театре подчеркивают, что сотрудничество с актрисой продолжится и в дальнейшем ее можно будет увидеть в спектаклях театра "Дайлес" - в том числе и в новых постановках. Связавшись с самой актрисой, TVNET+ получил более подробную информацию об этой ситуации.

Предлагаем телефонный разговор с Дартой Даневичей, в котором она более подробно объясняет причины, приведшие к решению больше не быть в штате театра "Дайлес".

Томс Трейбергс: Вчера я разговаривал с Юрисом Жагарсом о самочувствии актеров театра "Дайлес". Юрис отметил, что на уровне руководства усердно следят за тем, чтобы никто из актеров не перегорел. Но в твоем случае решение уйти из коллектива театра, наверное, не связано с выгоранием?

Дарта Даневича: Причину можно найти...

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