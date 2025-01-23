"Решение принято не сгоряча". Дарта Даневича об уходе из театра "Дайлес"

В начале недели стало известно, что актриса Дарта Даневича уйдет из штата театра "Дайлес". Однако в театре подчеркивают, что сотрудничество с актрисой продолжится и в дальнейшем ее можно будет увидеть в спектаклях театра "Дайлес" - в том числе и в новых постановках. Связавшись с самой актрисой, TVNET+ получил более подробную информацию об этой ситуации.