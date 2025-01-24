Жители Юрмалы недовольны новым расписанием поездов. Что говорят инстанции?

"Пассажиры были недовольны отправлением поезда в 7:39, поэтому его время изменили. Но никто даже не спросил нашего мнения. Я считаю, что небезопасно заставлять ребенка начальной школы пересаживаться с одного поезда на другой. К тому же у жителей Юрмалы есть право на две бесплатные поездки в день. Если ребенку нужно пересаживаться, то приходится использовать как минимум три билета, за один из которых родители должны доплачивать", - сказала Кадрия.

В самоуправлении отмечают, что их мнение перед изменениями графика не спрашивали. По словам представителя Юрмальской думы, школа в Кемери доступна для учеников, и вовсе не обязательно каждое утро отправляться в учебное заведение, расположенное в 13 километрах.

"Мы не можем обеспечить индивидуальное решение для каждого ученика. Расписание школьных автобусов составляется так, чтобы максимально упростить дорогу для наибольшего числа учеников. Раньше автобус из Кемери отправлялся позже, но пассажиропоток резко сократился, а родители просили, чтобы автобус отправлялся раньше", - отметила Мара Мичуле, представитель Юрмальской думы.

В Автотранспортной дирекции пояснили, что поезд, следующий из Тукумса, снова стал экспрессом и не останавливается на всех станциях. Жители Тукумса хотят быстрее добраться до столицы, поэтому их пожелания оказались важнее.

"Если добавить остановки в Пумпури или Яундубулты на утреннем рейсе, то, чтобы сохранить график пересадок на Рижском центральном вокзале, пришлось бы убрать одну из крупных станций - Майори или Дубулты", - пояснила Санита Хейнсберга, представитель Автотранспортной дирекции.

Кадрия считает выбранное учебное заведение лучше местной школы, поэтому родители часто сами отвозят детей в Яундубулты на машине.



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