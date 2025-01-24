В редакцию передачи Bez Tabu обратились жители Кемери - матери, недовольны изменениями в расписании движения поездов. С конца прошлого года график движения поездов и остановки на станциях неожиданно изменились.
Жители Юрмалы недовольны новым расписанием поездов. Что говорят инстанции?
У Кадрии ребенок учится в начальной школе в Яундубулты. Раньше семья пользовалась поездом для поездок в школу, так как станции в Кемери, где они живут, и в Яундубулты, где находится школа, расположены очень близко. Однако теперь добраться до учебного заведения на поезде стало сложнее.
"Самый удобный способ добраться до школы - это поезд. Раньше был поезд в 7:39, но его отменили. Вместо него теперь есть поезд в 7:28, но он не останавливается ни на станции Пумпури, ни на станции Яундубулты, где расположены школы. Мы хотели бы, чтобы нам помогли и добавили эти остановки в этот рейс", - рассказала Кадрия, жительница Кемери.
Местные жители обращались с заявлениями в Юрмальскую думу, Автотранспортную дирекцию и компанию Pasažieru vilciens, но, по их словам, никакой реакции не последовало. Организаторы движения предложили детям ехать поездом до следующей станции, где нужно пересесть на другой поезд, который останавливается на нужных станциях.
Теоретически от Кемери до школы можно добраться и школьным автобусом, но тогда детям придется быть на остановке за полтора часа до начала занятий. Городские маршрутки также не подходят.
"Пассажиры были недовольны отправлением поезда в 7:39, поэтому его время изменили. Но никто даже не спросил нашего мнения. Я считаю, что небезопасно заставлять ребенка начальной школы пересаживаться с одного поезда на другой. К тому же у жителей Юрмалы есть право на две бесплатные поездки в день. Если ребенку нужно пересаживаться, то приходится использовать как минимум три билета, за один из которых родители должны доплачивать", - сказала Кадрия.
В самоуправлении отмечают, что их мнение перед изменениями графика не спрашивали. По словам представителя Юрмальской думы, школа в Кемери доступна для учеников, и вовсе не обязательно каждое утро отправляться в учебное заведение, расположенное в 13 километрах.
"Мы не можем обеспечить индивидуальное решение для каждого ученика. Расписание школьных автобусов составляется так, чтобы максимально упростить дорогу для наибольшего числа учеников. Раньше автобус из Кемери отправлялся позже, но пассажиропоток резко сократился, а родители просили, чтобы автобус отправлялся раньше", - отметила Мара Мичуле, представитель Юрмальской думы.
В Автотранспортной дирекции пояснили, что поезд, следующий из Тукумса, снова стал экспрессом и не останавливается на всех станциях. Жители Тукумса хотят быстрее добраться до столицы, поэтому их пожелания оказались важнее.
"Если добавить остановки в Пумпури или Яундубулты на утреннем рейсе, то, чтобы сохранить график пересадок на Рижском центральном вокзале, пришлось бы убрать одну из крупных станций - Майори или Дубулты", - пояснила Санита Хейнсберга, представитель Автотранспортной дирекции.
Кадрия считает выбранное учебное заведение лучше местной школы, поэтому родители часто сами отвозят детей в Яундубулты на машине.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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