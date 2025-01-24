В четверг, 23 января, кандидат на пост канцлера Германии от консерваторов Фридрих Мерц заявил, что Украина должна выиграть войну с Россией и вернуть себе всю свою территорию.
Кроме того, Украине полагается право самой свободно выбирать, присоединяться ли к военным альянсам, считает Мерц. Он сообщил, что хочет мира в Украине, но не в случае, если надо подчиниться империалистической власти.
"Для меня победа означает восстановление территориальной целостности", - сказал Мерц. Консерваторы (CDU/CSU), которого он представляет, лидируют в опросах перед выборами в Бундестаг 23 февраля.
"Победа означает и то, что у Украины должна быть полная свобода выбора своего политического и, если необходимо, и военного альянса", - считает Мерц.
Москва потребовала, чтобы Киев отказался от своих амбиций по присоединению к НАТО и отдал украинскую территорию, оккупированную Россией.
После повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Германия предоставила Киеву большую помощь. Вопрос о помощи Украине также является одним из актуальнейших перед выборами в Бундестаг. Правая партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (AfD), занимающая второе место в опросах, пророссийская левоэкстремистская партия "Союз Саар-Вагенкнехт" (BSW) и крайне левая партия Die Linke ("Левые") резко критикуют помощь Украине.
Напряженность возникла и в коалиционном правительстве канцлера Олафа Шольца, где "зеленые" хотят усилить поддержку Украины, но Шольц занимает очень осторожную позицию. Мерц отметил, что открытые разногласия по многим вопросам в правительстве Шольца привели к путанице как в самой Германии, так и за рубежом, и пообещал, что под его руководством такого больше не повторится.
Мерц подчеркнул, что "Россия не должна видеть возможности продолжения этой войны в военном плане успешным образом". Он добавил, что "в последние дни у меня сложилось впечатление, что новая администрация США тоже смотрит на это таким образом, по крайней мере частично".
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