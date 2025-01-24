Напряженность возникла и в коалиционном правительстве канцлера Олафа Шольца, где "зеленые" хотят усилить поддержку Украины, но Шольц занимает очень осторожную позицию. Мерц отметил, что открытые разногласия по многим вопросам в правительстве Шольца привели к путанице как в самой Германии, так и за рубежом, и пообещал, что под его руководством такого больше не повторится.