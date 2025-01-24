Беспорядки футбольных фанатов: памятник Свободы обследован на повреждения

NKMP отмечает, что инспектор управления Рижского региона утром в пятницу визуально обследовал памятник Свободы. NKMP подтвердило, что памятник в четверг во время вызванных футбольными фанатами беспорядков не пострадал. В свою очередь, для полной уверенности NKMP обследует памятник и днем, когда будет больше света.

Как уже сообщалось, болельщики "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.

Сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.

Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.

Видео: Мусор у памятника Свободы

По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось прекратить беспорядки.