Памятник Свободы в результате беспорядков нидерландских болельщиков не пострадал, сообщило на платформе Х Управление национального культурного наследия (NKMP).
Беспорядки футбольных фанатов: памятник Свободы обследован на повреждения
NKMP отмечает, что инспектор управления Рижского региона утром в пятницу визуально обследовал памятник Свободы. NKMP подтвердило, что памятник в четверг во время вызванных футбольными фанатами беспорядков не пострадал. В свою очередь, для полной уверенности NKMP обследует памятник и днем, когда будет больше света.
Как уже сообщалось, болельщики "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.
Сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.
Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.
Видео: Мусор у памятника Свободы
По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось прекратить беспорядки.
Правоохранительные органы в целом справились с нидерландскими футбольными фанатами, устроившими в четверг вечером беспорядки в Риге, так как полиция пыталась сбалансировать свои действия, поэтому сегодня утром не было сообщений о таких разрушениях, которые наблюдались в других странах, например, о поджогах, сказал начальник Государственной полиции Арманд Рукс.
По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.
В свою очередь, заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс в социальных сетях выразил недовольство произошедшим, заявив, что "такое неуважение со стороны гостей нашего города к символам нашего государства недопустимо" и что "ответственные лица должны быть наказаны".
Еще более резким в социальных сетях был депутат Сейма Янис Домбрава, грубо назвавший фанатов "Аякса" и потребовавший от министров внутренних дел и обороны "принять меры".
Видео: Фанаты "Аякса" у памятника Свободы
Напомним, латвийский футбольный клуб RFS одержал сенсационную победу над легендарным амстердамским "Аяксом" в седьмом туре группового турнира Лиги Европы. Эта победа стала первой для рижан в основном турнире еврокубков сезона 2024/2025.
Матч прошел на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой RFS со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте матча забил Адам Мархиев.
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