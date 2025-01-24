В США задержаны и депортированы сотни нелегальных иммигрантов

"Администрация Трампа задержала 538 нелегальных иммигрантов - преступников", - сообщила на платформе Х Ливитт, добавив, что сотни были депортированы на военном самолете.

"Крупнейшая операция по массовой депортации в истории идет полным ходом. Обещания даны. Обещания сдерживаются", - сказала она.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал выступить против нелегальной иммиграции и свой второй срок полномочий начал с подписания ряда указов, целью которых был пересмотр въезда в США.

Он подписал распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации на южной границе и сообщил о размещении в приграничье солдат, в то же время пообещав депортировать "преступных иностранцев".

Ранее в четверг мэр Ньюарка Раса Джоа Барака в своем заявлении сообщил, что в ходе рейда агенты Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) "задерживали как жителей без документов, так и граждан, не предоставляя ордер".

Ранее на этой неделе контролируемый республиканцами Конгресс США принял закон о продлении срока предварительного заключения для иностранцев, подозреваемых в совершении преступлений.

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