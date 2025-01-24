Подозревается в убийстве женщины: прокуратуре передано уголовное дело против мужчины

5 сентября прошлого года Госполиция получила информацию, что в Южнокурземском крае, в Калетской волости женщине были нанесены телесные повреждения, после чего мужчина покинул место происшествия на автомобиле, украденном с этой собственности. В сотрудничестве с литовской полицией мужчина был задержан в Литве.

Задержанный был подсобным работником, который проводил на собственности хозяйственные работы. Мужчина был неоднократно судим за границей за различные преступления и был наказан лишением свободы.

Литовская полиция начала уголовный процесс за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянение. Согласно литовскому законодательству, вождение в нетрезвом виде карается возмещением государству стоимости автомобиля, которая в данном случае составляет 18 000 евро.

В Латвии были возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство, угона автомобиля, кражи и использования чужого платежного средства.

Однако в октябре пострадавшая женщина умерла в больнице. Уголовный процесс был переквалифицирован по статье об убийстве.

К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

За убийство грозит пожизненное лишение свободы или срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором до трех лет.

Госполиция закончила расследование в рамках уголовного процесса и передала материалы дела прокуратуре для начала уголовного преследования.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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